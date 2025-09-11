Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

  • 11 сеп 2025 | 05:52
  • 127
  • 0
Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

Президентът на Севиля Хосе Мария дел Нидо Караско разкри подробности за финансовото състояние на клуба по време на представянето на Батиста Менди и Фабио Кардосо.

„Икономическото състояние на клуба се подобрява. Нашият нетен дълг намаля до 66 милиона евро. Седем играчи напуснаха и петима пристигнаха. Бих искал публично да благодаря на трима играчи, които решиха да променят договорите си, за да помогнат с привличането на нови футболисти: Джибрил Соу, Аднан Янузай и Маркао", коментира Караско.

„Към 1 септември 2025 г. сумата на дълга е 66 милиона евро. Това ни позволява да твърдим, че клубът е платежоспособен“, продължи босът на Севиля.

Той също така припомни, че Севиля не участва в европейските клубни турнири два поредни сезона, което очевидно е подкопало финансовото състояние на клуба.

Преди две години нетният дълг на Севиля надхвърляше 200 милиона евро.

