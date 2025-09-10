Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джордж Лазаров с победа на турнир в Сърбия, Михаил Иванов е четвъртфиналист на двойки

Джордж Лазаров с победа на турнир в Сърбия, Михаил Иванов е четвъртфиналист на двойки

  • 10 сеп 2025 | 21:11
  • 291
  • 0
Българинът Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Лазаров, който преодоля квалификациите след две победи, се наложи в първия кръг на основната схема над номер 6 в схемата Марлон Ванкан (Германия) с 6:1, 6:2.

В спор за място на четвъртфиналите българинът ще играе с друг квалификант Тобиа Мордини (Италия).

На двойки Лазаров и Радослав Шандаров загубиха от представителите на Китай Баоло Чжън и Чжаокай Чжу с 4:6, 5:7.

Друг българин Михаил Иванов, който също премина успешно пресявките, загуби в първия кръг от втория поставен Душан Обрадович (Сърбия) с 2:6, 5:7. Иванов достигна до четвъртфиналите на двойки. Българинът и Матиес Торес Рамис (Испания) победиха водачите в схемата Томас Фарят и Хуан Баутиста Отеги (Аржентина) с 6:3, 6:3. Следващите им съперници ще бъдат Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия). 

