Президентът на Ботев (Нови пазар) след загубата за купата на АФЛ: Съжалявам следващият отбор, който ще гостува в Острово

Ботев (Нови пазар) загуби с 2:3 като гост на Адаспорт (Острово, Област Разград) в четвъртфинална среща на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Йордан Миленов, играещ президент на Ботев коментира пред Sportal.bg :

„Ако знаехме какво ни очаква, въобще нямаше да пътуваме до с.Острово. По-добре да бяхме загубили служебно. За футбол в тази среща, няма какво да се каже. Още с пристигането ни бяхме шокирани. На терена няма трева, а в съблекалните нито ток, нито вода. През първото полувреме беше поносимо. Издържахме го, водехме с 1:0. След почивката обаче настана ад. От домакините постоянно налитаха на бой. Особено на съдията, когато отсъждаше в тяхна вреда. Разбиха устата на наш футболист. Удариха, хей така за сплашване нашия вратар. Съдиите се уплашиха, което е нормално в такава атмосфера. Съжалявам следващият отбор, който ще гостува в Острово в следващия кръг от турнира за купата на АФЛ. Очаква го невъобразим кошмар. Не преувеличавам, а разкривам реалността. Всеки съперник в Североизточна Трета лига знае, че Ботев (Нови пазар) е борбен отбор, който много трудно може да бъде уплашен и се бори на терена през всичките 90 минути. Това обаче, което преживяхме днес, няма нищо общо с футбола“.