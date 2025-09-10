Пирели с ползотворни два дни на тестове на гумите за 2026 година

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели приключи ползотворни два дни на тестове на гумите за сезон 2026 с отборите на Ред Бул, Астън Мартин, Рейсинг Булс и Уилямс.

Pirelli concludes Monza test with Sainz and Hadjar: https://t.co/kSERWIrWDJ



📸 Photogallery on the website — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 10, 2025

Изпитанията на пистата „Монца“ бяха фокусирани върху работата с по-меките смеси от гамата на италианската компания за следващия сезон. Самата конструкция на гумите, които ще бъдат с по-малък размер спрямо настоящите, вече беше хомологирана в началото на месеца и вече се работи върху финализирането на точните смеси.

Заради дъжда, който се изсипа на „Монца“ днес сутринта, Пирели имаше шанс да поработи и с гумите интермедия преди трасето да изсъхне и да се премине отново към работата със сликовете. В рамките на двата дни на изпитания Макс Верстапен, Юки Цунода, Фелипе Другович, Исак Хаджар и Карлос Сайнц завъртяха общо 467 обиколки, в които събраха данни за поведението на продуктите на Пирели.

Тестовият календар на италианската компания предвижда още два двудневни теста, в които да бъдат финализирани точните смеси за сезон 2026. Първият тест ще се проведе в края на месеца на „Муджело“, където ще бъдат финализирани трите по-твърдите смеси, а последният тест ще се проведе на „Ерманос Родригес“ след Гран При на Мексико Сити. В него ще бъдат финализирани и трите по-меки смеси.

Carlos sending it around the Temple of Speed 😮‍💨💨 pic.twitter.com/OWcccDNflb — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 10, 2025

По традиция отборите ще имат възможността да изпробват финалната версия на гумите за следващия сезон по време на еднодневен тест, който ще се проведе на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби след края на настоящата кампания.

Снимки: Pirelli