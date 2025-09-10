Пирели с ползотворни два дни на тестове на гумите за 2026 година

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели приключи ползотворни два дни на тестове на гумите за сезон 2026 с отборите на Ред Бул, Астън Мартин, Рейсинг Булс и Уилямс.
Изпитанията на пистата „Монца“ бяха фокусирани върху работата с по-меките смеси от гамата на италианската компания за следващия сезон. Самата конструкция на гумите, които ще бъдат с по-малък размер спрямо настоящите, вече беше хомологирана в началото на месеца и вече се работи върху финализирането на точните смеси.
Заради дъжда, който се изсипа на „Монца“ днес сутринта, Пирели имаше шанс да поработи и с гумите интермедия преди трасето да изсъхне и да се премине отново към работата със сликовете. В рамките на двата дни на изпитания Макс Верстапен, Юки Цунода, Фелипе Другович, Исак Хаджар и Карлос Сайнц завъртяха общо 467 обиколки, в които събраха данни за поведението на продуктите на Пирели.
Тестовият календар на италианската компания предвижда още два двудневни теста, в които да бъдат финализирани точните смеси за сезон 2026. Първият тест ще се проведе в края на месеца на „Муджело“, където ще бъдат финализирани трите по-твърдите смеси, а последният тест ще се проведе на „Ерманос Родригес“ след Гран При на Мексико Сити. В него ще бъдат финализирани и трите по-меки смеси.
По традиция отборите ще имат възможността да изпробват финалната версия на гумите за следващия сезон по време на еднодневен тест, който ще се проведе на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби след края на настоящата кампания.
Снимки: Pirelli