Олимпийският шампион Хади Саеи: Винаги бих помогнал на българския отбор по таекуондо

  • 10 сеп 2025 | 20:38
Двукратният олимпийски шампион по таекуондо Хади Саеи застана пред камерата на Sportal.bg по време на тренировка на националните ни отбори в това бойно изкуство в София.

Златният медалист от Атина '04, Пекин '08, и бронзов медалист от Игрите в Сидни гостува в родината ни за трети път по покана на Българската федерация по таекуондо и нейния президент Слави Бинев. По настоящем Саеи, който е и двукратен световен шампион, е президент на федерацията по таекуондо в Иран. Той сподели впечатленията си от националите ни в този спорт за медията ни.

Българският тим върви напред лека-полека благодарение на г-н Бинев. Той върши добра работа за българското таекуондо със система, по която се върви стъпка по стъпка. Той има приятели навсякъде в света на таекуондо, разбира се и в Иран. Винаги бих искал да помагам на отбора на България.

Вижте цялото интервю с майстора на таекуондо Хади Саеи, в което иранецът разказва за спечелването на втори златен медал от олимпийските игри с контузия и какво го мотивира да продължава да се занимава с таекуондо 40 години по-късно:

Снимки: Борислав Цветанов

