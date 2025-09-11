Тайсън, Пакяо, Усик и други големи имена в бокса прогнозират Канело - Крауфорд

Предстоящият суперсблъсък между Канело Алварес и Терънс Крауфорд раздели боксовия свят.

Двете суперзвезди, считани за едни от най-добрите в света, ще се изправят един срещу друг в събота вечер на стадион „Allegiant“ в Лас Вегас в мач, който се очаква да бъде най-голямото боксово събитие в Америка за годината.

Крауфорд се качва с две теглови категории, за да предизвика Канело за безспорната му титла в супер средна-категория.

Канело, който се състезава естествено в категория до 76 килограма, се е боксирал и в лека тежка категория 79 килограма. От своя страна, Крауфорд направи дебюта си в супер полусредна категория 69.6 кг. миналия август с победа над Исраил Мадримов за пояса на WBA, след като преди това обедини титлите в супер лека и полусредна категория.

Въпреки това, „Бъд“ смело прие двубоя без клауза за рехидратация. Поради разликата в размерите между двамата, Крауфорд влиза в мача като лек аутсайдер.

Въпреки това, много влиятелни гласове в спорта предвиждат, че 37-годишният боксьор ще бъде този, чиято ръка ще бъде вдигната.

Тук talkSPORT.com разглежда някои от най-забележителните прогнози, направени от най-големите имена в спорта.

Кой подкрепя Терънс Крауфорд?

Александър Усик (Безспорен шампион в тежка категория)

„Казвам, че Терънс ще спечели. Терънс работи и с двете ръце. Той е много умен боксьор, умен човек“, заяви Усик. „Канело е голям, силен и добър боксьор, но аз залагам на Терънс.“

Шакур Стивънсън (Шампион на WBC в лека категория)

„Уменията носят парите. Мисля, че той (Крауфорд) не е толкова малък, колкото хората си мислят. Смятам, че Бъд ще победи Канело“, каза Стивънсън.

Амир Хан (Бивш световен шампион в супер лека категория)

„Аз съм единственият, който е споделял ринга и с двамата, и винаги съм казвал, че и двамата са страхотни в това, което правят“, каза Хан пред Sky Sports. „Когато се бих с Канело, беше по-лесно да го уцелиш. Имаше бавни крака, но бързи ръце, което не очаквах. Но имаше много сила, така че Крауфорд трябва да внимава с това.“„От друга страна, видях снимка на Крауфорд, на която тежеше около 81 килограма. Изглеждаше силен и голям. Изглежда, че носи добре теглото. Наистина клоня повече към Крауфорд в този мач, защото той е по-свежият боец.“

Шон Портър (Бивш световен шампион в полусредна категория)

„Мисля, че моментът е перфектен и за двамата. Смятам, че това е битка, която и двамата имат способността да спечелят“, каза Портър пред Ring Magazine. „Мисля, че Канело е участвал в достатъчно войни, а Терънс не, така че здравето е на негова страна. Способността да бъдеш на 100 процента в нощта на мача е на страната на Терънс. Мисля, че Канело ще излезе на ринга на 90 процента, такова е състоянието му в момента. Ако е достатъчно силен и психически подготвен да направи необходимото, за да пречупи Терънс... трябва да пречупиш Терънс психически, не го пречупваш физически, а психически."

Кой подкрепя Канело Алварес?

Майк Тайсън (Бивш безспорен шампион в тежка категория)

„Сложно е, искам Крауфорд да спечели, но не изглежда, че ще се случи“, каза Тайсън в The Big Podcast. „Бих искал това да стане, но този човек [Канело] е силен удряч; той е умен боец.“„Просто съм любопитен, просто искам да го видя. Искам да съм там, за да го видя. Защото, слушайте, случвали са се и преди такива изненади. Хенри Армстронг на 57 килограма победи шампиона в категория до 66 килограка. Така че, знаете, никога не се знае. Всичко може да се случи, когато двама мъже са на ринга.“

Мани Пакяо (Бивш световен шампион в осем теглови категории)

„Добър мач. Канело има предимство, защото Крауфорд се качва в по-горна категория“, каза филипинецът.

Еди Хърн (Промоутър)

„Крауфорд ме убеждава, че ще спечели този мач, защото толкова много вярва в собствените си способности. Но после гледаш пресконференцията вчера и си мисля, че Канело изглеждаше наистина добре“, каза Хърн пред Seconds Out. „Винаги бях за Канело, после клонях към Бъд, а сега отново залагам на Канело, така че ще видим.“

Теофимо Лопес (Шампион на WBO в супер лека категория)

„Канело е твърде голям, твърде силен и твърде опитен в по-тежките категории. В кой рунд ще бъде нокаутиран Крауфорд? Казвам в осмия“, заяви Лопес.