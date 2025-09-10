Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик си върна още един шампион - Любослав Телкийски

Нефтохимик си върна още един шампион - Любослав Телкийски

  • 10 сеп 2025 | 18:02
  • 396
  • 2

Нефтохимик 2010 (Бургас) си върна още един шампион за 2023 година.

Клубът казва "Добре дошъл у дома!" на разпределителя Любослав Телкийски.

Той бе в Нефтохимик от 2021 до 2023 г. За последно игра в Берое, а е носил екипите и на Пирин (Разлог) и Добруджа.

На 24 август навърши 24 години, висок е 197 см. Договорът му е за 2 години.

Преди него в Бургас се върнаха носителите на последната титла на Нефтохимик Калоян Балабанов и Симеон Добрев.

“Желаем на Любослав здраве и още много трофеи с нашия тим”, написаха от Нефтохимик.

