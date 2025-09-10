Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев

Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев

  • 10 сеп 2025 | 09:22
  • 428
  • 0
Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев

Волейболният Нефтохимик 2010 (Бургас) се раздели по взаимно съгласие с разпределителя Георги Братоев, съобщават от отбора.

"Клубът благодари на 37-годишния волейболист за всичко, което е направил за отбора през годините. Братоев е трикратен шампион, два пъти носител на Купата на България с тима и четири пъти на Суперкупата на страната. ВК Нефтохимик 2010 пожелава на Георги здраве и успех във всяко бъдещо начинание", се казва в изявление на състава в социалните мрежи.

В кариерата си Братоева е играл за Славия, Левски, Тюмен (Русия), Ал Раян (Катар), Югра Самотлор (Русия), Локомотив (Харковска област, Украйна), Монтана; Нефтяник (Оренбург, Русия), Тренто (Италия), Шчечин (Полша), Нефтохимик, Хебър и Дея.

В националния отбор на България е бронзов медалист от Европейско първенство (2009), вицешампион от Европейските игри с България (2015), Четвърти на Олимпиадата в Лондон 2012, финалист в Шампионската лига с Тренто (2016), 6 пъти шампион на България - 3 с Левски (2005, 2006, 2009), 3 с Нефтохимик (2017, 2018, 2019), 6 пъти носител на Купата на България - 2 с Левски (2006, 2012), 2 с Нефтохимик (2018, 2021), с Хебър (2020) и с Дея (2024), носител на Купата на Украйна с Локомотив (Харковска област) 2015, 5 пъти носител на Суперкупата на България - 4 с Нефтохимик (2017, 2018, 2019, 2021) и с Хебър (2020).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мария Йорданова започна с бразилски гранд

Мария Йорданова започна с бразилски гранд

  • 9 сеп 2025 | 20:36
  • 2559
  • 4
Хулио Веласко: Състезателките ми заслужават всичко, което са постигнали

Хулио Веласко: Състезателките ми заслужават всичко, което са постигнали

  • 9 сеп 2025 | 20:28
  • 1415
  • 0
Бивш селекционер на България бе опериран успешно

Бивш селекционер на България бе опериран успешно

  • 9 сеп 2025 | 20:24
  • 2070
  • 0
Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

  • 9 сеп 2025 | 20:11
  • 1261
  • 0
FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

  • 9 сеп 2025 | 19:22
  • 2344
  • 2
Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното

Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 4761
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 9344
  • 10
България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 49081
  • 50
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
  • 36405
  • 30
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
  • 26396
  • 22
Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”

Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”

  • 10 сеп 2025 | 00:53
  • 21988
  • 172
Септемврийските квалификации за Мондиал 2026 приключиха с 9 мача и 38 гола!

Септемврийските квалификации за Мондиал 2026 приключиха с 9 мача и 38 гола!

  • 10 сеп 2025 | 01:42
  • 38181
  • 45