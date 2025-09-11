Популярни
  Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 11 сеп 2025 | 14:15
  • 259
  • 0

През изминалия пети кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важния спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Стефан Стефанов от Черно море. Вратарят на варненци имаше основа заслуга за победата на неговия тим в домакинството на Славия с 3:0 от Елитната група до 15 години.

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 15 години
Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 15 години

На четвърта позиция се нареди Стилиян Костадинов от Добруджа U15. Въпреки усилията на стража, отборът от Добрич загуби домакинството си срещу Академик (Пловдив) с 0:1.

Почетното трето място зае намесата на Радостин Жеков от Арда. Неговият тим загуби гостуването си на Етър с 0:5 в среща от Елитната група до 16 години.

В подножието на върха остана Александър Митев от Левски U16. Стражът на столичани отрази добре удар с глава от близо, а неговият отбор спечели домакинството си срещу ЦСКА със 7:0.

Най-добро спасяване на кръга спечели Виктор Романов от Етър. Вратарят на великотърновци бе с ключова роля при убедителната победа на неговия тим в домакинството на Арда с 5:0 от Елитната група до 16 години.

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Левски започва преговори с Кристиан Димитров

Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паскалев не игра при нов провал на Сараево

Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

