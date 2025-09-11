Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

През изминалия пети кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важния спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Стефан Стефанов от Черно море. Вратарят на варненци имаше основа заслуга за победата на неговия тим в домакинството на Славия с 3:0 от Елитната група до 15 години.

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 15 години

На четвърта позиция се нареди Стилиян Костадинов от Добруджа U15. Въпреки усилията на стража, отборът от Добрич загуби домакинството си срещу Академик (Пловдив) с 0:1.

Почетното трето място зае намесата на Радостин Жеков от Арда. Неговият тим загуби гостуването си на Етър с 0:5 в среща от Елитната група до 16 години.

В подножието на върха остана Александър Митев от Левски U16. Стражът на столичани отрази добре удар с глава от близо, а неговият отбор спечели домакинството си срещу ЦСКА със 7:0.

Най-добро спасяване на кръга спечели Виктор Романов от Етър. Вратарят на великотърновци бе с ключова роля при убедителната победа на неговия тим в домакинството на Арда с 5:0 от Елитната група до 16 години.