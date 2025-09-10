Кузманов отпадна във втори кръг в Полша

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша) с награден фонд 181250 евро.

Българинът загуби от Пабло Йямас Руис (Испания) с 6:7(5), 1:6 за 2:10 часа на корта.

Кузманов започна по-добре срещата, взе аванс от 3:0 и 4:1, след което обаче допусна два пробива и Руис направи обрат - 6:5. Българинът успя да вземе подаването му за 6:6, но в тайбрека след 4:4 загуби две поредни разигравания, след което испанецът спечели със 7:5. Във втория сет Руис доминираше изцяло, Кузманов успя да спечели само един гейм и отпадна от надпреварата.

Пловдивчанинът заработи 8 точки за световната ранглиста и 3055 евро от наградния фонд.