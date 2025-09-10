Популярни
Как Верстапен обърка сметките на Ръсел с победата си в Италия?

  • 10 сеп 2025 | 16:03
Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел призна, че с победата си в Гран При на Италия Макс Верстапен е объркал сметките му за настоящото разпределени на силите между отборите във Формула 1.

На „Монца“ световният шампион първо спечели полпозишъна с най-бързата обиколка в историята на спорта, а в неделя триумфира и с най-бързата победа. Неговият успех в състезанието в Храма на скоростта дойде с аванс от близо 20 секунди пред Ландо Норис и иначе доминантния през 2025 година болид на Макларън.

Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1
„В момента спортът е труден за разбиране. В Унгария Макс завърши на 40 секунди зад победителя, а днес той спечели с аванс от 20 секунди, трудно ми е да разбера тази разлика в представянето.

„Аз завърших на 12 секунди зад Макларън, което си е едно нормално изоставане. В момента Ферари са много силни, а и в събота разликите са много малки. Така че една десета по-бързо или по-бавно време може да означава една или две позиции в неделя“, каза Ръсел след състезанието в Италия.

Снимки: Gettyimages

