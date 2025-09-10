Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в Шефилд

Един от най-талантливите и перспективни български снукър играчи Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в една от най-реномираните академии на Острова - Victoria Snooker Academy.

Джао Синтонг не можа да направи успешно завръщане в София

"Нашите професионалисти се развиват, като играят с различни състезатели постоянно. Синтонг игра с толкова много професионалисти и аматьори по пътя си към успеха в "Крусибъл". Сега той играе срещу един от най-добрите български играчи. Двамата ще се учат един от друг и ще си подобряват уменията", написаха от академията в социалните мрежи.

В Шефилд е и друг изявен български състезател - Виктор Илиев. Двамата с Максим са на едномесечен лагер в академията и ще останат там до 17 септември.

Припомняме, че именно от България започна походът на Джао Синтонг към завръщане при професионалистите миналия сезон, в който той спечели сензационно световната титла в "Крусибъл".

Синтонг изигра първия си турнир след 20-месечно отсъствие именно в софийската Национална снукър академия на 20 септември миналата година. През май 2025-а пък той надви легендата Марк Уилямс на финала в "Крусибъл" и стана първият китайски световен шампион.