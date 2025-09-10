Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Експертите дискутират историческата битка Канело - Крауфорд

Експертите дискутират историческата битка Канело - Крауфорд

  • 10 сеп 2025 | 15:35
  • 522
  • 0

Основната тема в студиото на "Sportal Fight Club" днес бе историческата битка между Саул Алварес и Терънс Крауфорд, която ще се проведе идния уикенд в Лас Вегас. Двамата майстори на бокса ще премерят сили в планиран за 12-рунда двубой, в който са заложени титлите на

IBF, WBC, WBA и WBO в супер-средна категория (до 76 килограма). Срещата ще се проведе на стадиона на NFL отбора Лас Вегас Рийдърс пред публика от 65 000 души.  За да дадат своите прогнози и експертни анализи за двубоя в студиото ни гостуваха боксьорите Петър Белберов и Владимир Георгиев. Дългогодишният шампион и национал на България в тежка категория и настоящият носител на световния пояс на UBO в супер-средна категория заложиха на победа за Канело в предстоящия сблъсък.

35-годишният мексиканец няма загуба в десет двубоя в тази теглова дивизия, а Белберов и Георгиев са на мнение, че неговата мощ между въжетата може и да се окаже прекалено голям залък за дебютиращия в тази категория Терънс Крауфорд. Американецът има 41 победи в 41 срещи, но сега се качва две теглови дивизии по-високо, за да търси спортно величие. Ако боксьорът от Небраска надделее над Канело, то той ще може да добави към визитката си и статуса на безспорен шампион в трета теглова дивизия. 

Sportal.bg ще отразява в реално време супер-двубоя Канело срещу Крауфорд. Очаква се дуелът да започне около 06:00 часа в неделя сутрин (българско време).

Вижте защо медалистът от Купа "Странджа" и бургазлията с прякор Българския бик залагат на Канело:

