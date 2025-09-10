Хонда потвърди участието на Така Накагами в Япония

Такааки Накагами ще направи своето втори участие с „уайлд кард“ от началото на сезона по време на домашната си Гран При на Япония в края на месеца. Новината беше съобщена официално от отбора на Хонда, чийто тестов пилот е японецът.

Накагами прекрати своята състезателна кариера в края на миналия сезон и се присъедини към звездния тестов екип на Хонда, в който е и Алейш Еспаргаро. От началото на годината двамата си поделят участията с развойния мотор на Хонда, като Еспаргаро е стартирал три пъти с него (Испания, Обединеното кралство и Каталуния), а Накагами веднъж (Франция).

В Льо Ман японецът се ориентира много добре под дъжда в състезанието и завърши на шестата позиция. Освен във Франция той участва още в Италия и Чехия, но като заместник съответно на Лука Марини в заводския тим на Хонда и на Сомкиат Чантра в сателитния екип на LCR Хонда.

На „Бърно“ обаче Накагами получи контузия в коляното си след удара с Аугусто Фернандес в началото на спринта, което не му позволи да стартира в състезанието. Изглежда обаче, че Накагами вече се е възстановил и поради тази причина от Хонда са го заявили като допълнителен участник за Гран При на Япония между 26 и 28 септември.

