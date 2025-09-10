Популярни
  3. Без зрители на мача Канада - Израел от "Купа Дейвис"

  • 10 сеп 2025 | 12:07
  • 202
  • 0
Мачът за "Купа Дейвис" между Канада и Израел в края на седмицата ще се играе без публика поради съображения за сигурност, съобщиха от Тенис Канада.

Двата тима ще се срещнат в груповата фаза на отборния турнир по тенис на 12 и 13 септември в Халифакс. Тенис Канада заяви, че след консултация с Международната федерация по тенис (ITF) е взето решение мачовете да се играят без публика "на фона на ескалиращите опасения за безопасността".

"Осигуряването на безопасността на всички участници, включително спортисти, фенове, служители, доброволци и непълнолетни, като например децата, подаващи топки, остава основен приоритет", се казва в изявление на централата, цитирано от ДПА.

Израелски спортисти и отбори са изправени пред протести заради войната на правителството си в ивицата Газа. В понеделник футболният отбор на Израел изигра квалификационен мач за Световното първенство срещу Италия в Унгария поради военните действия. Кметът на Удине поиска срещата-реванш следващия месец в града да бъде отложена поради опасения за сигурността, а италианският треньорски синдикат призова Израел да бъде отстранен от международните състезания. Протести на феновете срещу отбор от Израел миналата седмица също причиниха проблеми по време на колоездачната Обиколка на Испания.

