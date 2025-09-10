Над 900 спортисти от 45 държави ще участват в Пирин Ултра 2025

Банско отново ще се превърне в арена на едно от най-вдъхновяващите състезания по планинско бягане у нас - Пирин Ултра 2025. Деветото издание на ултрамаратона от 12 до 15 септември ще събере 911 участници от 45 държави, които ще се изправят срещу суровата красота на Пирин, преминавайки през едни от най-впечатляващите и технични маршрути не само у нас, но и в света.

Най-дългото трасе в състезанието - 160-километровата дистанция с 11 000 метра положителна денивелация, предлага изпитание за духа и тялото, което само малцина могат да завършат. Състезателите имат лимит от 50 часа, за да преминат през някои от най-високите и труднодостъпни части на планината, включително връх Пирин, който със своите 2593 метра е най-високата точка по маршрута.

Средната дистанция е 68 километра с над 4400 метра денивелация. Тя преминава през също толкова предизвикателни, но малко по-компактни участъци. Най-високата точка тук е връх Куклите – 2686 метра, а времевият лимит е 20 часа.

Изключително популярното скай трасе Pirin Extreme е с дължина 38 километра и включва над 3350 метра положителна денивелация. Това е един от най-зрелищните и технически трудни маршрути в България, който преминава през Котешки чал, легендарното Конче, Премката, северния ръб на вр. Тодорка и изкачва връх Вихрен – най-високия в Пирин с 2914 метра. Състезателите трябва да преминат трасето в рамките на 14 часа.

Най-новото изпитание в програмата – Pirin Trail – е с дължина 25 километра и 1000 метра положителна денивелация. То започва от местността Бъндеришка поляна и завършва на централния площад в Банско. С времеви лимит от 10 часа, това трасе е подходящо както за начинаещи бегачи, така и за онези, които търсят по-кратко, но също толкова вълнуващо преживяване в сърцето на планината.

На 13 септември, от 11:00 часа, ще се проведе и ултра късо бягане с дължина 2 км – за всички, които обичат кратките и бързи дистанции. Регистрацията ще се извършва на място, в деня на старта – между 09:00 и 10:45 часа, и ще бъде безплатна.

По трасетата на Пирин Ултра са разположени общо 11 подкрепителни пункта. Осигурени са екипи за безопасност, а участниците в дистанции 160 и 68 км се проследяват чрез GPS устройства в реално време. Данните от състезанието се визуализират на старт-финалната зона, а резултатите могат да бъдат наблюдавани и онлайн на www.race-tracking.com. Организаторите отправят апел за ограничено посещение на заслон "Кончето" в Пирин планина в периода 12–14 септември (включително). През този период заслонът ще бъде използван от екипите на Планинската спасителна служба, ангажирани с осигуряване безопасността на състезателите.

В старт-финал зоната в Банско ще бъде изградена експо зона, където посетителите ще могат да се запознаят с новостите от света на аутдор екипировката и активния начин на живот.

Пълната програма на събитието може да бъде намерена на www.pirinultra.com.