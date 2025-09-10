Български талант подписа с гръцки клуб

Един от младите таланти в българския баскетбол Ивайло Скрински подписа договор с гръцкия Софадон, обяви официално клубът от местната втора дивизия.

"18-годишният гард, висок 191 см, е един от най-обещаващите изгряващи български баскетболисти и идва, за да добави талант, енергия и представяне от високо ниво", пишат от клуба.

Скрински бе важна фигура в състава на България на Европейското първенство за юноши до 18 години и с добрите си изяви помогна на родния тим да запази мястото си в Дивизия А. "Лъвчетата" на Стойо Чолаков завършиха на 13-о място в крайното класиране.

С 15.1 точки средно на мач Скрински намери място в Топ 10 на водещите реализатори на Европейското за юноши.

Ивайло Скрински е юноша на Левски, а в България е играл още за БУБА Баскетбол и Сандански. След това става част от Get Better Academy, като играе за тима до 19 години, както и за мъжкия състав.

"Договорът ми е за една година. Целта ми е да се подготвя за американските колежи. Вярвам, че в новия отбор ще имам достатъчно възможности за изява", сподели пред Sportal.bg Ивайло Скрински.

Снимка: ФИБА