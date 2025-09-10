Карлос Алкарас спази обещанието си!

След като спечели тазгодишното издание на US Open, Карлос Алкарас реши отново да промени прическата си и при завръщането си в Мурсия боядиса косата си в бяло русо. Снимките бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи.

В началото на двуседмичния престой на Карлос Алкарас на "Флашинг Медоус", вниманието на публиката и журналистите не беше насочено към играта му в първите кръгове, а към новия му имидж.

Испанецът се остави в ръцете на брат си, който го подстрига много късо, а снимките бързо обиколиха света. Различни тенисисти бяха помолени да коментират новата прическа на Алкарас, сред които и неговият съперник Яник Синер, който имаше само похвални думи за него.

Междувременно Алкарас постигаше победа след победа и се класира за финала на US Open, където се изправи срещу не кой да е, а Синер. 22-годишният тенисист показа доминиращо представяне и за по-малко от 3 часа спечели с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, като завоюва втората си титла в Ню Йорк, шестия си трофей от Големия шлем и се изкачи на първо място в ранглистата на ATP.

След края на последния "мейджър" за годината, Алкарас обеща, че подготвя нов "имидж" и само няколко дни по-късно изпълни обещанието си. Испанецът се завърна в родината си и отиде при своя фризьор Виктор.

Резултатът - Алкарас рус! Виктор публикува снимките в Инстаграм и написа в описанието. "Новият №1 и новата му визия. Карлитос Алкарас, ние сме луди!"