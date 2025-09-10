Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Десет българчета се класираха за осминафиналите на турнира от ITF във Варна

Десет българчета се класираха за осминафиналите на турнира от ITF във Варна

  • 10 сеп 2025 | 08:52
  • 255
  • 0
Десет българчета се класираха за осминафиналите на турнира от ITF във Варна

Десет български тенисисти (четирима юноши и шест девойки) се класираха за осминафиналите на сингъл на турнира за юноши и девойки от категория J60 на ITF във Варна. Надпреварата се провежда на базата на ТК"Суперспорт".

Победи през вчерашния ден при юношите постигнаха Александър Толев и Борис Начев, а при девойките Александра Рангелова, Никол Нунева, Рафаела Симеонова и Кристина Кънева. Ден по-рано за втория кръг при юношите се класираха Калоян Шиков и Станислав Косев, а при девойките Андрея Глушкова Илина Илиева.

Резултати от 9 септември:

Юноши, 1-кръг:

№2 Александър Толев – Стефан-Кристиан Еначе (Румъния) 7:6(7), 1:6, 6:3

Борис Начев – Лука Фрунза (Румъния) 6:4, 6:3

Ивайло Георгиев - Тюдор Зечеру (Румъния) 5:7, 1:6

Мартин Бонев – №1 Давид Попа (Румъния) 3:6, 2:6

Девойки, 1-кръг:

№5 Александра Рангелова – Ирина Кретан 6:3, 6:0

№8 Никол Нунева – Ана Чиндрис (Румъния) 3:6, 6:1, 6:3

Рафаела Симеонова – Андрада-Джорджиана Моатер (Румъния) 6:1, 6:7(2), 7:5

Кристина Кънева – Медея Андрея Марината (Румъния) 6:4, 6:7(7), 6:0

Сирма Манчева – Варвара Егорова (Украйна) 5:7, 7:6(4), 6:7(5)

Рая Маркова – №6 Вероника Червац (Румъния) 6:3, 5:7, 2:6

Рада Колева – Ингрид Йоана Сандулеаса (Румъния) 4:6, 6:7(4)

Стефания Петрова – №1 Юлия Мария Букулей (Румъния) 1:6, 0:6

Моника Господинова – №2 Лиа Белибова (Молдова) 3:6, 4:6

