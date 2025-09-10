Популярни
Виктория Велева направи обрат на старта в Родом

  • 10 сеп 2025 | 08:46
Виктория Велева се класира за втория кръг на сингъл и четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Велева елиминира Барбора Михалкова (Чехия) с 3:6, 6:3, 6:0 след малко повече от два часа игра. Тя допусна ранен пробив, след което загуби първия сет, но след 3:3 във втората част направи серия от девет поредни гейма, за да реализира обрат.

В надпреварата на двойки българката и Мила Машич (Сърбия) победиха с 6:2, 6:2 представителките на домакините Виктория Хмелевска и Мартина Сикора.

