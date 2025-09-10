Каратанчева и Денчева са четвъртфиналистки на двойки в Букурещ

Националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Росица Денчева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), втори в схемата, стартираха с успех над италианките Ноеми Базилети и Федерика Урджези с 2:6, 6:3, 10-3.

По-рано през вчерашния ден 22-годишната българка победи убедително на сингъл участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ема Мария Йонеску с 6:0, 6:4. Срещата продължи 83 минути. 22-годишната българка не даде гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част поведе с 5:2 и това се оказа решаващо.

Денчева, която отпадна във финалния втори кръг на квалификациите на сингъл след 1:6, 3:6 от Лаура Майер (Италия), също се класира за четвъртфиналите на двойки. Денчева и Мара Джае (Румъния) разгромиха с 6:0, 6:1 Мария Алесия Шербънеску (Румъния) и Йоана-Стелиана Скрипкариу (Великобритания).