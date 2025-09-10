Популярни
Семьон Болдирев е на четвъртият българин на четвъртфинал в Ливърпул

  • 10 сеп 2025 | 05:08
  • 700
  • 0
Семьон Болдирев е на четвъртият българин на четвъртфинал в Ливърпул

Семьон Болдирев стана четвъртият и последен български боксьор, който се класира за четвъртфиналите на световното първенство за мъже и жени в Ливърпул.

В категория до 85 килограма Болдирев, който е дебютант на подобен форум при мъжете, се справи с 3:2 (27:28, 27:28, 30:25, 29:26, 29:26) гласа с турчина Самет Ерсой. Ерсой бе санкциониран от съдиите с две наказателни точки, но дори и без тях 19-годишният Болдирев щеше да спечели мача, най-вече заради смелата си игра във втория и третия рунд.

Мачът започна по-добре за Ерсой. Турският боксьор, който е с глава по-нисък от българския, бе много активен в откриващите три минути и след тях водеше с 4:1 гласа.

Болдирев обаче се вслуша в съветите на старши треньора на националния отбор на България Жоел Арате и с комбинации от по два удара обърна играта в своя полза. Ерсой изглеждаше все по-изтощен и започна да търси забранени прийоми, но това му донесе само наказания.

На четвъртфиналите в петък Болдирев ще се бие с англичанина Тийгън Стот. Двамата играха по-рано тази година на четвъртфиналите на Световната купа в Астана, като тогава успехът бе за англичанина.

Преди Болдирев за четвъртфиналите в Ливърпул се класираха Радослав Росенов до 60 килограма, Рами Киуан до 75 килограма и Уилям Чолов до 80 килограма.

