Румен Савчев влиза като треньор в пернишкия клуб Миньор

Бившият национал по борба в класически стил Румен Савчев влиза като треньор в пернишкия клуб Миньор, съобщи за БТА председателят Иво Ангелов.

Савчев от 1 септември вече е и преподавател в Спортното училище „Олимпиец“ в Перник, допълни още Ангелов. В учебното заведение учители по вид спорт – борба са още Иво Ангелов, Бисер Георгиев и Алекс Мишев, които са част и от треньорския колектив на пернишкия клуб. С тях си взаимодейства и наставникът Веселин Цветков, уточни още Ангелов.

В залата на тренировки идват и момичета в различни възрасти, като с тях отново работи треньорския екип. Преди състезания, на консултации и занятия, идва и Елина Васева от Кюстендил, която преди няколко години също беше част от колектива на клуба по борба.

Румен Савчев е роден в с. Селановци, община Оряхово, област Враца. Там той започва да тренира борба още като дете. Продължава образованието си в спортното училище в град Плевен, като в това време той е бил част от националните отбори на кадети, в юношеския състав и след това, когато завършва средното си образование той е бил част от представителния тим на България за мъже. Състезавал се е за Литекс до 2013 г., след това е получил предложение да се участва в Бундеслигата в Германия, като е останал да живее там до 2018 г., разказа за БТА той. През 2019 г. е участвал в Световното първенство в Казахстан. Там той е получил травма още по време лагера, което не му е позволило да се представи подобаващо.

В началото на 2024 г. е получил предложението да се присъедини към пернишкия клуб като треньор. Именно в Перник прави дебют като наставник и преподавател, допълни още Румен Савчев.

„Искам да работя на професионално и високо ниво, да дам всичко от себе си и да развием децата до големите успехи в борбата. В деня, в който ми се обади Иво Ангелов с предложението да дойда в Перник, трябваха ми две секунди за да потвърдя“, коментира още треньорът.

На 17 септември на центъра на град Батановци ще се проведе четвъртото издание на турнира „Празник на борбата в град Батановци“. Поканени са отбори като Левски, ЦСКА, Славия, Рилски спортист Самоков, Васил и