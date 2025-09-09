Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева преодоля първи кръг в Букурещ

Лиа Каратанчева преодоля първи кръг в Букурещ

  • 9 сеп 2025 | 19:29
  • 149
  • 0
Лиа Каратанчева преодоля първи кръг в Букурещ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под номер 3 софиянка надделя без особени проблеми над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ема Мария Йонеску с 6:0, 6:4 за 83 минути. 22-годишната българка не даде гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част поведе с 5:2 и това се оказа решаващо.

В надпреварата при дуетите Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), втори в схемата, стартираха с успех над италианките Ноеми Базилети и  Федерика Урджези с 2:6, 6:3, 10-3.Друга националка - Росица Денчева, която вчера отпадна във финалния втори кръг на квалификациите поединично след 1:6, 3:6 от Лаура Майер (Италия), също участва на двойки. Денчева и Мара Джае (Румъния) ще срещнат в първия кръг Мария Алесия Шербънеску (Румъния) и Йоана-Стелиана Скрипкариу (Великобритания).

