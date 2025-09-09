Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктория Велева започна с победа на турнир в Полша

Виктория Велева започна с победа на турнир в Полша

  • 9 сеп 2025 | 18:50
  • 243
  • 0
Виктория Велева започна с победа на турнир в Полша

Българката Виктория Велева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Велева елиминира Барбора Михалкова (Чехия) с 3:6, 6:3, 6:0 след малко повече от два часа игра. Тя допусна ранен пробив, след което загуби първия сет, но след 3:3 във втората част направи серия от девет поредни гейма, за да реализира обрат.

В надпреварата на двойки българката и Мила Машич (Сърбия) ще играят в първия кръг срещу представителките на домакините Виктория Хмелевска и Мартина Сикора. 

