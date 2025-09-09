Бетис предлага нов договор на Иско, който да го изравни с Антони

Бетис подготвя нов договор за 33-годишния полузащитник Иско, който да го постави редом до Антони, като най-високоплатения футболист в отбора, след пристигането на бразилеца от Манчестър Юнайтед.

Испанският клуб вече е започнал преговори за подновяването на контракта на Иско и възнамерява да изравни финансовото му възнаграждение до същото ниво като това на 25-годишния Антони, твърди местното издание Estadio Deportivo.

Антони отказал двойно по-голяма заплата от Байерн, за да се върне в Бетис

Иско за последно удължи договора си през декември 2023 година, а настоящите преговори са стартирали по-рано през лятото, но сега се очаква да се ускорят, въпреки че полузащитникът в момента е извън игра поради контузия.

Футболистът е обвързан с клуба до 2027-а. Към него е имало интерес от други клубове по време на трансферния прозорец, но е заявил ясно, че вижда бъдещето си в Бетис, където се превърна в лидер и любимец на феновете. Бившата звезда на Реал Мадрид се възстановява от травма, която ще го задържи извън терените около три месеца.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages