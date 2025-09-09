Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Алкарас няма да играят за Испания в "Купа Дейви

  9 сеп 2025 | 16:50
  • 418
  • 2
Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис и нов номер 1 в света Карлос Алкарас, както и шампионът в Ню Йорк на двойки Марсел Гранойерс няма да участват за тима на Испания на "Купа Дейвис", пише вестник "Марка". Алкарас се наложи на финала над Яник Синер, а Гранойерс и Орасио Себайос триумфираха при мъжките двойки след успех над британците Джо Салисбъри и Нийл Скупски.

Испания ще играе плейоф срещу тима на Дания с Холгер Руне на 13 и 14 септември в Марбея, като победиелят от този двубой ще се класира за финала на турнира в Болоня.

Карлос Алкарас иска да почине след интензивното лято, като от испанския отбор отрадна и Алехандро Давидович Фокина. Марсел Гранойерс има контузия на десния крак и трябва да почива няколко дни.  При това положение капитанът на Испания Давид Ферер е селектирал в тима Хауме Мунар, Педро Мартинес, Роберто Карбайес и Пабло Кареньо Буста, които ще играят на сингъл и на двойки.

