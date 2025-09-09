Лиа Каратанчева започна ударно в Букурещ

Втората ракета на България Лиа Каратанчева стартира с победа на турнира на клей в Букурещ (Румъния) с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под №3 софиянка се класира за осминафиналите след 6:0, 6:4 срещу участващата с “уайлд кард” представителка на домакините Ева Мария Йонеско. Двубоят приключи за едва 85 минути.

Лиа, която вчера навърши 22 години, доминираше изцяло на корта и спечели първите осем гейма в срещата. Тя завъртя “геврек” на съперничката си, а във втората част поведе с 2:0 преди румънката да успее да запише гейм на сметката си. Йонеско проби сервирането на българката, но Каратанчева направи бърз рибрейк. В края двете тенисистки си размениха по още един пробив, но този на Каратанчева й донесе успех в мача.

Лиа Каратанчева ще излезе още веднъж на корта в днешния ден. Тя е записана и за надпреварата на двойки, където ще си партнира с Сада Нахимана от Бурунди. Техни съпернички ще бъдат италианките Ноеми Базилети и Федерика Ургези.