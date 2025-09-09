Оже Алиасим и Мусети увеличиха шансовете си за Финалите на АТР

Феликс Оже Алиасим отново запали амбициите си да се класира за Финалите на АТР за втори път в кариерата си след впечатляващо представяне и достигане до полуфиналите на US Open.

Остават само два месеца до престижния финал на сезона, надпреварата в класацията "надпреварата за Торино" се нажежава. Новак Джокович и Алекс де Минор също направиха важни стъпки напред по време на кампаниите си в последния турнир от "Големия шлем" за годината в Ню Йорк.

ATPTour.com представя най-големите изкачвания в класацията към тази седмица:

Феликс Оже Алиасим – 10-о място (2705 точки)

След силно начало на сезона с титли в Аделаида и Монпелие Оже-Алиасим изглеждаше в добра позиция за място на Финалите на АТР. Нестабилният му период през средата на сезона намали шансовете му, но възраждането на US Open го върна в битката. 25-годишният канадец записа последователни победи над поставения под №3 Александър Зверев, както и над Андрей Рубльов и Де Минор, за да стигне до полуфиналите, което го оставя само на две места от зоната на квалификация.

Новак Джокович – 3-то място (4180 точки)

Джокович продължи добрия си сезон в турнирите от "Големия шлем", достигайки до четвърти пореден полуфинал, преди да загуби от бъдещия шампион Карлос Алкарас. 38-годишният сърбин се присъедини към Яник Синер като единствените играчи, достигнали полуфиналите и на четирите "Шлема" през тази година. Седемкратният рекорден шампион на Финалите на АТР, който през 2025 г. спечели и своята 100-тна титла от тура в Женева, се изкачи с две позиции и вече е трети в класацията.

Алекс де Минор – 7-мо място (3145 точки)

Миналата година Де Минор дебютира на Финалите на АТР, ставайки първият австралиец след Лейтън Хюит (2004), който се класира за турнира. След четвъртфинала си на US Open тази година, 26-годишният тенисист изглежда в добра позиция да се завърне в Торино. Де Минор, който вдигна първата си титла за сезона във Вашингтон през юли, води тура по победи на твърди кортове през 2025 г. с общо 28.

Лоренцо Мусети – 8-мо място (3070 точки)

След бавен старт в северноамериканската обиколка, Лоренцо Мусети промени хода в Ню Йорк, достигайки първия си четвъртфинал на турнир от "Големия шлем" на твърди кортове. С този пробив 23-годишният италианец отново е в зоната на квалификация за Торино, където ще се стреми към дебют. Мусети има баланс 30-13 този сезон, като акцент са полуфиналите и на трите Мастърса на клей, както и на Ролан Гарос.

Следвай ни:

Снимки: Imago