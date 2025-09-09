Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Оже Алиасим и Мусети увеличиха шансовете си за Финалите на АТР

Оже Алиасим и Мусети увеличиха шансовете си за Финалите на АТР

  • 9 сеп 2025 | 15:21
  • 521
  • 0
Оже Алиасим и Мусети увеличиха шансовете си за Финалите на АТР

Феликс Оже Алиасим отново запали амбициите си да се класира за Финалите на АТР за втори път в кариерата си след впечатляващо представяне и достигане до полуфиналите на US Open.

Остават само два месеца до престижния финал на сезона, надпреварата в класацията "надпреварата за Торино" се нажежава. Новак Джокович и Алекс де Минор също направиха важни стъпки напред по време на кампаниите си в последния турнир от "Големия шлем" за годината в Ню Йорк.

ATPTour.com представя най-големите изкачвания в класацията към тази седмица:

Феликс Оже Алиасим – 10-о място (2705 точки)

След силно начало на сезона с титли в Аделаида и Монпелие Оже-Алиасим изглеждаше в добра позиция за място на Финалите на АТР. Нестабилният му период през средата на сезона намали шансовете му, но възраждането на US Open го върна в битката. 25-годишният канадец записа последователни победи над поставения под №3 Александър Зверев, както и над Андрей Рубльов и Де Минор, за да стигне до полуфиналите, което го оставя само на две места от зоната на квалификация.

Новак Джокович – 3-то място (4180 точки)

Джокович продължи добрия си сезон в турнирите от "Големия шлем", достигайки до четвърти пореден полуфинал, преди да загуби от бъдещия шампион Карлос Алкарас. 38-годишният сърбин се присъедини към Яник Синер като единствените играчи, достигнали полуфиналите и на четирите "Шлема" през тази година. Седемкратният рекорден шампион на Финалите на АТР, който през 2025 г. спечели и своята 100-тна титла от тура в Женева, се изкачи с две позиции и вече е трети в класацията.

Алекс де Минор – 7-мо място (3145 точки)

Миналата година Де Минор дебютира на Финалите на АТР, ставайки първият австралиец след Лейтън Хюит (2004), който се класира за турнира. След четвъртфинала си на US Open тази година, 26-годишният тенисист изглежда в добра позиция да се завърне в Торино. Де Минор, който вдигна първата си титла за сезона във Вашингтон през юли, води тура по победи на твърди кортове през 2025 г. с общо 28.

Лоренцо Мусети – 8-мо място (3070 точки)

След бавен старт в северноамериканската обиколка, Лоренцо Мусети промени хода в Ню Йорк, достигайки първия си четвъртфинал на турнир от "Големия шлем" на твърди кортове. С този пробив 23-годишният италианец отново е в зоната на квалификация за Торино, където ще се стреми към дебют. Мусети има баланс 30-13 този сезон, като акцент са полуфиналите и на трите Мастърса на клей, както и на Ролан Гарос.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Лиа Каратанчева започна ударно в Букурещ

Лиа Каратанчева започна ударно в Букурещ

  • 9 сеп 2025 | 15:43
  • 315
  • 0
Официално: Иван и Александър ще играят на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши в Китай

Официално: Иван и Александър ще играят на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши в Китай

  • 9 сеп 2025 | 14:18
  • 4471
  • 2
Четири българчета започнаха с победи на турнир на ITF във Варна

Четири българчета започнаха с победи на турнир на ITF във Варна

  • 9 сеп 2025 | 09:13
  • 878
  • 0
Андре Агаси поздрави Сабаленка и Алкарас за US Open

Андре Агаси поздрави Сабаленка и Алкарас за US Open

  • 9 сеп 2025 | 02:54
  • 1842
  • 0
Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

  • 9 сеп 2025 | 01:32
  • 1308
  • 0
Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Полша

Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Полша

  • 8 сеп 2025 | 20:10
  • 1329
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Азербайджан (U21) и България (U21)

11-те на Азербайджан (U21) и България (U21)

  • 9 сеп 2025 | 15:56
  • 3959
  • 6
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 17698
  • 62
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 18751
  • 60
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 16:23
  • 9875
  • 0
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 29469
  • 15
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 15721
  • 0