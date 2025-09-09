Популярни
  2. Волейбол
  3. Георги Татаров: Няма да допуснем нова ситуация като мача с Иран

Георги Татаров: Няма да допуснем нова ситуация като мача с Иран

  • 9 сеп 2025 | 15:06
  • 701
  • 0

Георги Татаров е един от дебютантите в мъжкия национален отбор по волейбол на България на престоящото световно първенство във Филипините. Младият състезател, който играе на поста посрещач, заяви че за него това е сбъдната мечта, а основната задача пред тима е излизане от групите. Преди старта на Мондиала той изрази своите очаквания в интервю за БФВ.

"Очакванията ми са първо да излезем от групата на световното. Да направим всичко възможно, да завършим на едно от първите две места в класирането на нашия поток и да продължим в следващата фаза. От там насетне колкото по-напред стигнем, толкова по-добре.

Да играя на световно първенство за мъже е дебют за мен. Може да се каже, че е една сбъдната мечта.

По време на Лигата на нациите се видя, че стоим равностойно и на най-добрите отбори в света. След победата над Полша, не знам какво точно стана и защо загубехме от Иран. Може би, не знам дали е точно, но имаше някакво подценяване, нищо не се получи на този двубой.

От този мач с Иран могат да се вземат доста поуки. Ако се стигне до същата ситуация, смятам, че вече ще бъдем доста по категорични и ще се справим както трябва."

