Родният клуб на Ван Дайк кръсти трибуна на негово име

От втородивизионния нидерландски Вилем II, който е родният клуб на Вирджил ван Дайк обявиха, че са кръстили централната трибуна на стадиона на клубната академия на името на звездата на Ливърпул.

Самият капитан на Нидерландия присъства на откриването на трибуна “Вирджил ван Дайк” на Sportpark Prinsenhoeve в Тилбург, като от клуба заявиха, че това тяхно решение е в знак на признателност към впечатляващата кариера на 34-годишния защитник. Освен това под негов патронаж този уикенд ще се проведе младежкият турнир Virgil’s Legacy Trophy именно на същия стадион, като в него ще се включат 16 състава от цял свят с около 300 юношески футболисти. Ван Дайк е продукт на академията на Вилем II, но така и не записва нито един мач за първия състав на клуба, тъй като още на 19 години решава да премине в Грьонинген, където дебютира в мъжкия футбол.

🌟 Virgil van Dijk vereeuwigd bij Willem II: jeugdtribune draagt zijn naam. — Willem II (@WillemII) September 8, 2025

“Невероятно горд към, че трибуната в младежката академия носи моето име. Вилем II изигра важна роля в развитието ми като млад играч. Фактът, че сега това получава подобно признание, означава много за мен и моето семейство. Това е много специална почит и оценявам топлината и връзката, която все още изпитвам към клуба”, заяви трогнатият Ван Дайк относно тази чест.

Virgil van Dijk’s boyhood club Willem II have named a stand in their youth stadium after him ❤️ pic.twitter.com/UYetjCh6Pc — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 9, 2025