“Еко 12 часа на България” се оказа много по-трудно от очакваното

Сезонът в картинг шампионатът по издръжливост на Karting Events Bulgaria бе подновен този уикенд с 12-часовото състезание в Кюстендил, което се превърна в истински трилър заради разразилата се в региона буря. Прогнозите бяха за сухо и горещо време в събота, но малко след обръщането на посоката на писта „Пауталия“ първо задуха ураганен вятър, след което започна и да вали.

Заради лошите метеорологични условия на трасето моментално излезе сейфти карт, а в последствие надпреварата беше прекратена с червен флаг. За щастие апокалиптичният сценарий, който вещаеха надвисналите черни облаци над Кюстендил, така и не се реализира и пистата почти изсъхна, когато състезанието бе подновено приблизително половин час по-късно.

Необичайният развой на надпреварата даде възможност на българския тим „Кандиларов“ да вземе аванс в битката със световните шампиони Bel-Amis Pro. Два часа преди финала обаче Сиберт Верфаи вече бе анулирал преднината на Адриан Аначков и впоследствие го изпревари с лекота още при първата възможност за атака. Разликата между Bel-Amis Pro и българите нарасна до цяла обиколка малко преди карирания флаг и белгийците напълно заслужено се поздравиха с втора поредна победа на българска територия. В средата на юни също на „Пауталия“ Bel-Amis Pro спечели „ЕКО 24 часа на България“.

Аначков, Димитър Гайдов, Константин Кирчев и Калоян Върбицалиев останаха на 44.5 секунди зад победителите, а челната тройка допълни екипът на LVF, за който кара бъдещият пилот във Формула 4 Любослав Руйков. В категория Gold триумфира отборът на VMW X, а SKR Junior 1остана на втората позиция.

Във видеото може да видите погледа отвътре към състезанието на Sportal.bg, осигурен от работата на оператора Иван Кънчев.

Следващият кръг от шампионата на Karting Events Bulgaria ще ни отведе в Словакия, където ще се проведе втората за сезона 24-часова надпревара. Състезанието на Slovak Karting Center е на 27-28 септември. Повече информация за шампионата може да намерите на официалната страница на Karting Events Bulgaria във Facebook.