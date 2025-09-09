Хикару спечели още един "Мики Маус турнир" и вече е само на 11 партии от целта

Световният номер 2 Хикару Накамура спечели 70-ото издание на Откритото първенство на американския щат Айова с перфектен резултат 5/5 и вече е на 11 партии от достигане на изискваните 40 (до 31 декември), за да има право на участие в Турнира на претендентите 2026. Той би се класирал чрез най-висок рейтинг, тъй като се очаква Магнус Карлсен да не играе.

Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Както направи и в Луизиана, Накамура премина през турнира без никакви проблеми. Той спечели 4 рейтинг точки и според живото класиране вече е с 2815.8, което се закръгля на 2816. Именно този точен рейтинг е неговият връх, постигнат преди 10 години и повторен сега.

Турнирът бе с пет кръга по швейцарска система и се проведе в Айова Сити от 5 до 7 септември. Накамура завърши с точка пред останалите, като втори по рейтинг в схемата бе Анджанея Рао (2147). Американецът взе първата награда от 750 долара, която възнамерява да дари за благотворителност.

Накамура никога не бе застрашен от съперниците си, чиято средна ЕЛО сила беше 2006.

Fake moral outrage!



Earlier today, I posted about Hikaru Nakamura 7-0 results in the Louisiana State Chess Championship. It is very rare for a world class player to play in small open tournaments, on his own dime.



Hikaru did not do this in secrets. He openly tweeted and… pic.twitter.com/zb9oyjCdl5 — Susan Polgar (@SusanPolgar) September 2, 2025

Участието му в т.нар. от самия него „Мики Маус турнир“ — далеч под неговото ниво — предизвика противоречия. Докато критиците го упрекват, че играе партии, които почти няма как да загуби, други изтъкват, че той не е нарушил никакви правила на ФИДЕ. Сюзън Полгар също защити Накамура в „X“ след турнира в Луизиана, като написа: „Хикару не го прави тайно. Той открито туитва и стриймва за тези събития. Няма нарушено правило.“

В края на едно от видеата си Накамура коментира, че ползата не е само за него. Той предоставя рядка възможност на много състезатели да се изправят срещу играч от световна класа – преживяване, което иначе е недостъпно за повечето.

„Това е възможност да дам нещо обратно на шахматната общност. Например, последният ми съперник – едно 12-годишно момче – тренира с много силен гросмайстор и бивш шампион на САЩ. Сигурен съм, че той и треньорът му ще разгледат партията, ще научат от нея и нямам съмнение, че един ден ще стане поне международен майстор. Това е преживяване, което ще пази дълго в сърцето си.“

Накамура все още не е обявил следващия си турнир. Съдейки по последните два, вероятно ще бъде обявен в последния момент. Той трябва да изиграе още 11 класически партии до края на годината.