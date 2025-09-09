Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българските състезатели спечелиха два медала на Европейското първенство по савате

Българските състезатели спечелиха два медала на Европейското първенство по савате

  • 9 сеп 2025 | 12:15
  • 580
  • 0
Българските състезатели спечелиха два медала на Европейското първенство по савате

Българските състезатели спечелиха два медала на Европейското първенство по савате (френски бокс) в стил "асо" за мъже и за жени в австрийския град Вайц.  

Йордан Йорданов се окичи със сребърно отличие в категория до 75 килограма, след като на финала загуби в много оспорван сблъсък от французина Гарсия Иден. Йорданов стана бронзов медалист в стил "комба" при младежите до 21 години на Световния шампионат в Пловдив през юли, а през миналата година той триумфира с континенталната титла в стил "асо" при юношите до 18 години.

Габриела Ценкова заслужи бронз при 65-килограмовите. Тя достигна до полуфиналите, където беше победена от световната шампионка Фани Серена (Франция), която в последствие спечели титлата. 19-годишната Ценкова е световна вицешампионка в стил "комба" при девойките до 21 години от Пловдив 2025.

Състезателите от Франция са елитът на този спорт и в Австрия спечелиха 14 от 16 възможни златни медала при мъжете и жените.

Савате (френски бокс) съчетава удари с ръце и крака, като състезателите използват специална екипировка с ръкавици и обувки и могат да нанасят удари само с тях. Изрично са забранени ударите с колене и лакти.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Четирима българи се качват на ринга на Световното в Ливърпул днес

Четирима българи се качват на ринга на Световното в Ливърпул днес

  • 9 сеп 2025 | 08:56
  • 766
  • 0
Село Факия отново домакин на народни борби

Село Факия отново домакин на народни борби

  • 9 сеп 2025 | 08:35
  • 977
  • 0
Росенов и Киуан стигнаха четвъртфиналите в Ливърпул

Росенов и Киуан стигнаха четвъртфиналите в Ливърпул

  • 9 сеп 2025 | 01:22
  • 1606
  • 0
Алейна Мехмед загуби дебютния си двубой на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Алейна Мехмед загуби дебютния си двубой на Световното първенство по бокс в Ливърпул

  • 8 сеп 2025 | 16:08
  • 1158
  • 0
Нови 3 сблъсъка с българско участие днес в Ливърпул

Нови 3 сблъсъка с българско участие днес в Ливърпул

  • 8 сеп 2025 | 09:58
  • 2035
  • 0
Викторио Илиев отпадна от Световното първенство по бокс

Викторио Илиев отпадна от Световното първенство по бокс

  • 8 сеп 2025 | 00:38
  • 2173
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 8506
  • 34
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 19552
  • 11
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 23116
  • 11
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 10508
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 7960
  • 0
18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 4768
  • 1