Исак с първи коментар за трудния трансфер в Ливърпул

Новият централен нападател на Ливърпул Александър Исак за първи път коментира по темата с драматичния си трансфер на “Анфийлд”. Цяло лято той настояваше да подсили шампионите и това доведе до сериозно напрежение в Нюкасъл. В крайна сметка шведският национал премина при “червените” в последния ден на трансферния прозорец.

“Не всеки има пълната картина на нещата, но това е тема за друг разговор. Не мога да контролирам всичко, което се казва или пише. Но съм щастлив, че станах играч на Ливърпул”, заяви Исак.

“Страхотно е, че всичко беше уредено преди лагера на националите и че можех отново да се съсредоточа върху футбола. Беше доста нова ситуация за мен, но човек винаги се учи и се развива психически и извън терена”, добави нападателят.

This is Alexander Isak’s level without playing any senior football this season. It’s absolutely nuts.



To possess the ability to operate at this frequency and level of performance is so, so difficult without the tempo of regular football.



pic.twitter.com/Hbgj13pIMw — CounterPressers (@CounterPressers) September 8, 2025

Заради това, че имаше травма и не е играл от началото на сезона, Исак не е в оптимална. В понеделник вечер той записа само около 20 минути при загубата на Швеция от Косово с 0:2 в световна квалификация.

Сега офанзивният футболист се прибира в Англия и започва работа с Арне Слот преди шампионатния мач срещу Бърнли в неделя. Той няма информация от Ливърпул да са настоявали да не бъде претоварван. “Играх 20 минути и се чувствах добре. Не, доколкото знам (Ливърпул не ми е ограничил игровото време - б.р.). Клубовете и националните отбори поддържат контакт, но в такива случаи това е между тях.“