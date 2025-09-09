18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

След като вчера и Тунис се класира, вече са ясни 18 от финалистите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което ще се проведе през следващото лято. Първите три бяха домакините, които не играят квалификации. Общо отборите ще са 48.

Заради спецификата на квалификациите в различните региони по света засега от Европа няма нито един сигурен, но пък от други конфедерации има по много. Така например от Азия това са Австралия, Иран, Япония, Република Корея и дебютантите Йордания и Узбекистан. От КОНМЕБОЛ (Южна Америка) с билети за самолета вече са Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай. Нова Зеландия е класиралият се от зона Океания засега, а от Африка, освен Тунис, сигурен е и Мароко.

От 18-е сигурни участници на Мондиала 13 бяха и на форума в Катар през 2022 г.

Макар всички финалисти да станат ясни чак през идната пролет, жребият за групите на Световното първенство ще се тегли още на 5 декември.