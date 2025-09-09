Сезонът за Джак Дрейпър приключи

Първата ракета на Великобритания Джак Дрейпър няма да играе до края на сезон 2025. Това обяви самият той с публикация в социалните мрежи.

Дрейпър започна участието си на завършилото преди дни Открито първенство на САЩ по тенис с успех над аржентинския квалификант Федерико Агустин Гомес, но бе принуден да се откаже преди мача си от втория кръг с белгиеца Зизу Бергс заради контузия.

Поне от "Уимбълдън" насам, когато също отпадна във втория кръг, Дрейпър има проблем със сервиращата лява ръка.

"За съжаление контузията в ръката ми изисква почивка. Това означава, че до края на годината няма да играя. Много ми е трудно да го приема, тъй като тази година набрах невероятна инерция и изиграх някои страхотни мачове. Но съм преживявал това и преди - и винаги се връщам по-силен, тъй като съм силно мотивиран да реализирам потенциала си като играч", каза британският тенисист, който от понеделник е номер 7 в световната ранглиста.