Четири българчета започнаха с победи на турнир на ITF във Варна

Четирима български тенисисти се класираха за втория кръг на турнира за юноши и девойки от категория J60 на ITF във Варна. Надпреварата се провежда на базата на ТК"Суперспорт".
Победи при юношите в понеделник постигнаха Калоян Шиков и Станислав Косев, а при девойките Андрея Глушкова Илина Илиева.
Днес срещите си от първия кръг ще изиграят Александър Толев, Мартин Бонев, Ивайло Георгиев, и Борис Начев при юношите и Стефания Петрова, Александра Рангелова, Рада Колева, Моника Господинова, Рая Маркова при девойките. Четири мача с българско участие пък бяха прекъснати заради тъмнина и ще се доиграят в днешния ден.
Юноши, 1-кръг:
№6 Калоян Шиков – Едуард Драгомир (Румъния) 6:4, 6:3
Станислав Косев – №7 Лео Райт (Великобритания) 7:5, 7:6(5)
Пламен Колев – №5 Александър Сотиков (Латвия) 4:6, 2:6
Самуил Пешев – Янку Манолаче (Румъния) 4:6, 6:1, 3:6
Якоб Ясин – Родион Четвериков (Украйна) 1:6, 3:6
Васил Русанов – Пол Попоака (Румъния) 3:6, 6:1, 2:6
Емил Маринов – Лучиан Андрей (Румъния) 7:5, 1:6, 0:6
Борис Борисов – №4 Стефан Илие Петре (Румъния) 0:6, 1:6
Александър Митев – №3 Лука Керамилак (Сърбия) 3:6, 2:6
Петър Иванчев – Ерих Поп (Румъния) 6:3, 5:7, 5:7
Девойки, 1-кръг:
№7 Андрея Глушкова – София Тикус (Украйна) 6:0, 2:6, 6:1
Илина Илиева – Бианка Михаила (Румъния) 6:0, 6:1
Михаела Бобева – №3 Соня Черчес (Румъния) 3:6, 2:6
Елена Пападопулу – Анна-София Андрей (Румъния) 2:6, 4:6
Естела Иванова – Амалия-София Николи (Румъния) 2:6, 6:0, 2:6
Рафаела Симеонова – Андрада-Джорджиана Моатер (Румъния) 6:1, 6:7(2) отложен за днес
№8 Никол Иванова – Ана Чиндрис (Румъния) 3:6 отложен за днес
Сирма Манчева – Варвара Егорова (Украйна) 5:7, 7:6(4) отложен за днес
Кристина Кънева – Медея Андрея Марината (Румъния) 4:4 отложен за днес