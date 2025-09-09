Популярни
  Четири българчета започнаха с победи на турнир на ITF във Варна

Четири българчета започнаха с победи на турнир на ITF във Варна

  • 9 сеп 2025 | 09:13
Четири българчета започнаха с победи на турнир на ITF във Варна

Четирима български тенисисти се класираха за втория кръг на турнира за юноши и девойки от категория J60 на ITF във Варна. Надпреварата се провежда на базата на ТК"Суперспорт".

Победи при юношите в понеделник постигнаха Калоян Шиков и Станислав Косев, а при девойките Андрея Глушкова Илина Илиева.

Днес срещите си от първия кръг ще изиграят Александър Толев, Мартин Бонев, Ивайло Георгиев, и Борис Начев при юношите и Стефания Петрова, Александра Рангелова, Рада Колева, Моника Господинова, Рая Маркова при девойките. Четири мача с българско участие пък бяха прекъснати заради тъмнина и ще се доиграят в днешния ден.

Юноши, 1-кръг:

№6 Калоян Шиков – Едуард Драгомир (Румъния) 6:4, 6:3

Станислав Косев – №7 Лео Райт (Великобритания) 7:5, 7:6(5)

Пламен Колев – №5 Александър Сотиков (Латвия) 4:6, 2:6

Самуил Пешев – Янку Манолаче (Румъния) 4:6, 6:1, 3:6

Якоб Ясин – Родион Четвериков (Украйна) 1:6, 3:6

Васил Русанов – Пол Попоака (Румъния) 3:6, 6:1, 2:6

Емил Маринов – Лучиан Андрей (Румъния) 7:5, 1:6, 0:6

Борис Борисов – №4 Стефан Илие Петре (Румъния) 0:6, 1:6

Александър Митев – №3 Лука Керамилак (Сърбия) 3:6, 2:6

Петър Иванчев – Ерих Поп (Румъния) 6:3, 5:7, 5:7

Девойки, 1-кръг:

№7 Андрея Глушкова – София Тикус (Украйна) 6:0, 2:6, 6:1

Илина Илиева – Бианка Михаила (Румъния) 6:0, 6:1

Михаела Бобева – №3 Соня Черчес (Румъния) 3:6, 2:6

Елена Пападопулу – Анна-София Андрей (Румъния) 2:6, 4:6

Естела Иванова – Амалия-София Николи (Румъния) 2:6, 6:0, 2:6

Рафаела Симеонова – Андрада-Джорджиана Моатер (Румъния) 6:1, 6:7(2) отложен за днес

№8 Никол Иванова – Ана Чиндрис (Румъния) 3:6 отложен за днес

Сирма Манчева – Варвара Егорова (Украйна) 5:7, 7:6(4) отложен за днес

Кристина Кънева – Медея Андрея Марината (Румъния) 4:4 отложен за днес

