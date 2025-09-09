Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси централна Гърция в понеделник вечер - минути след края на световната квалификация между местния национален тим и Дания. Трусът е бил с епицентър край остров Евбея, на около 50 км североизточно от Атина, и е последван от няколко вторични труса, макар и с по-малък магнитуд: 2,5, 3,5 и 2,5.
Сигналът е подаден от Геодинамичния институт на Атина в 00:27 часа местно време, но пък няма данни за пострадали или щети. На стадиона на мача имаше над 31 000 зрители, почти всички от които си тръгнаха разочаровани заради загубата на домакините с 0:3.
Сеизмолози, цитирани от международни медии, посочват, че засегнатата зона няма регистрирани земетресения с голям магнитуд.