Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гърция
  3. Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

  • 9 сеп 2025 | 09:26
  • 495
  • 0
Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси централна Гърция в понеделник вечер - минути след края на световната квалификация между местния национален тим и Дания. Трусът е бил с епицентър край остров Евбея, на около 50 км североизточно от Атина, и е последван от няколко вторични труса, макар и с по-малък магнитуд: 2,5, 3,5 и 2,5.

Сигналът е подаден от Геодинамичния институт на Атина в 00:27 часа местно време, но пък няма данни за пострадали или щети. На стадиона на мача имаше над 31 000 зрители, почти всички от които си тръгнаха разочаровани заради загубата на домакините с 0:3.

Сеизмолози, цитирани от международни медии, посочват, че засегнатата зона няма регистрирани земетресения с голям магнитуд.

Дания с голяма победа в Гърция
Дания с голяма победа в Гърция
Следвай ни:

Още от Футбол свят

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 492
  • 0
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 3120
  • 0
Александров и Табор с четвърта поредна победа

Александров и Табор с четвърта поредна победа

  • 9 сеп 2025 | 07:46
  • 995
  • 0
Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

  • 9 сеп 2025 | 06:51
  • 2857
  • 0
Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

  • 9 сеп 2025 | 05:50
  • 1775
  • 0
Кийн: Вярвах докрай

Кийн: Вярвах докрай

  • 9 сеп 2025 | 05:20
  • 1778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 4688
  • 2
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 3778
  • 0
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 3120
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 5193
  • 0
Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

  • 8 сеп 2025 | 23:45
  • 30932
  • 58
Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 8 сеп 2025 | 23:39
  • 41114
  • 18