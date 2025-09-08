Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

  • 8 сеп 2025 | 21:15
  • 1057
  • 0
Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

Сестрата на баскетболиста на Минесота Тимбъруулвс от НБА Наз Рийд - Торая Рийд, е била застреляна от партньора ѝ в апартамент в Джаксън, Ню Джърси, съобщава агенция АП. Извършителят на престъплението Шакил Грийн е задържан и е обвинен в убийство.

Според информацията на АП, полицията е получила сигнал за изстрели от оръжие около 11 часа сутринта в събота. На мястото на престъплението служители на реда са открили мъртвото тяло на 28-годишната Торая Рийд, която е имала повече от една огнестрелна рана. Полицията също така докладва, че 29-годишният Грийн е бил забелязан в близост до инцидента и е бил задържан без съпротива.

Освен за убийство, към Грийн са повдигнати обвинения за притежание на две огнестрелни оръжия.

26-годишният Наз Рийд е роден и израснал в Ню Джъри. Той влиза в седмия си сезон в Националната баскетболна асоциация и през 2024 бе избран за "шести играч на годината".

Снимки: Gettyimages

