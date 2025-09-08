Втори юноша ще бъде част от мъжкия отбор на Миньор 2015

Миньор 2015 ще картотекира в мъжкия отбор още един юноша. Шанс за изява в Националната баскетболна лига ще получи и 17-годишният Андрей Михайлов, съобщават от пернишкия клуб в официалната си страница във Фейсбук.

Михайлов е роден на 23 юли, 2008 г. във Видин. Висок е 193см и играе на позиция крило.

“При подрастващите през сезон 2024/2025 записа средни показатели от 10,2 точки, 3,6 асистенции и 3,7 борби в 57 срещи за “жълто-черните”

Андрей направи своя дебют при професионалистите още през миналия сезон.

УСПЕХ!”, пише още в социалната мрежа Миньор.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg