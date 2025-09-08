Популярни
Техническият университет спечели Летните спортни игри в Албена

  • 8 сеп 2025 | 18:50
  • 96
  • 0
Техническият университет спечели Летните спортни игри в Албена

Отборът на Техническия университет стана комплексен шампион на Летните Университетски Спортни Игри Албена 2025. Състезанията се проведоха от 3 до 7 септември на базата на курортния комплекс.

Повече от 350 студенти се бориха за призови места в съревнованието, което включваше осем вида спорт. В последния ден се състоя и традиционната щафета на плажа, която предизвика огромен интерес сред публиката дошла да гледа тази дисциплина.

14 университета от цялата страна взеха участие в Игрите в Албена. Това беше третото голямо събитие през годината, организирано от АУС "Академик", след Зимната Универсиада в Пампорово и Националната в Стара Загора.

