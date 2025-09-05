В Албена започнаха Летните университетски игри

В курорта Албена започнаха Летните университетски спортни игри 2025. На специална церемония бяха представени делегациите на 14-те университета от цялата страна, които ще вземат участие в състезанията.

На събитието пристваха представители на Министерството на спорта, а беше прочетен и поздравителен адрес от министър Иван Пешев.

За да поздрави студентите, от София пристигна проф. Вили Лилков - заместник председател на СОС. Игрите бяха открити офциално от председателя на АУС "Академик" доц. Петър Зографов. До неделя ще се проведат турнири в девет различни дисциплини.