Румен Радев се срещна с Карлос Насар

  • 8 дек 2025 | 19:48
  • 1237
  • 1

Президентът на Република България Румен Радев се срещна със световния рекордьор във вдигането на тежести Карлос Насар.

“Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация. От изключително значение е, че техните постижения стимулират хиляди млади хора да се стремят към победа в името на България. Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля. За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар”, сподели Радев в страницата си във Фейсбук и Инстаграм.

