Норвегия и Дания са на 1/4-финал на Световното по хандбал без загубена точка

Норвегия и Дания се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство по хандбал за жени без загубена точка в двете групови фази на турнира в Германия и Нидерландия.

Скандинавките, действащи олимпийски и европейски шампионки, триумфираха в група IV с пълен актив от 10 точки, след като спечелиха категорично директния сблъсък за първото място срещу панамериканския първенец Бразилия с 33:14 (18:7) в Дортмунд. Двата тима вече си бяха осигурили първите две места в подреждането, а с това и квота за директните елиминации, но европейките доминираха и на четвъртфиналите ще срещнат Черна гора, докато южноамериканките, които останаха с 8 точки, ще трябва да играят срещу домакина Германия, който се класира напред с перфектен баланс от група II.

Европейският вицешампион Дания надделя драматично над Унгария с 28:27 (13:15) в Ротердам в мача за лидерската позиция в група I и също завърши с 10 точки. Момичетата на Тина Хаунструп изоставаха с 18:23 малко преди средата на второто полувреме, но впоследствие с две серии от по четири безответни попадения успяха да стигнат до обрат. Съставът на Унгария остана втори в групата със 7 точки и също продължава борбата за титлата.

Двата отбора очакват следващите си съперници според развитието в последния кръг в група III, в която защитаващият титлата си Франция и домакинът и световен шампион през 2019 година Нидерландия вече са си осигурили място на четвъртфиналите, но в директен мач тази вечер в Ротердам ще определят и победителя в групата.