Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов и Александър Василев са начело в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов и Александър Василев са начело в световната ранглиста за юноши

  • 8 сеп 2025 | 17:19
  • 99
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев са начело в световната ранглиста за юноши

Шампионът от "Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ Иван Иванов продължава да бъде убедителен номер 1 в обновената световна ранглиста по тенис за юноши до 18-годишна възраст, а финалистът от Ню Йорк Александър Василев се изкачи до второто място.

Иванов, само на 16 години, спечели титлата на сингъл в САЩ с победа със 7:5, 6:3 срещу петия в схемата Александър Василев за час и 15 минути. През юли българинът това стана шампион на "Уимбълдън" с успех над американеца Ронит Карки с 6:2, 6:3 за 57 минути.

Шампионът на US Open Иван Иванов: Не съм роднина на Григор Димитров и не съм Айвън
Шампионът на US Open Иван Иванов: Не съм роднина на Григор Димитров и не съм Айвън

Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в ранглистата с 3610.5 точки. Иванов се представи също страхотно и стигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", а през тази година триумфира с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първа титлата в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

Вицешампионът от US Open Александър Василев се изкачи до номер 2 в ранглистата с 2577.5 точки. Преди това Василев стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на "Уимбълдън", а също така игра четвъртфинал на "Ролан Гарос".

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

През тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Българинът стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). С тези успехи Василев събра 202 точки повече от третия в класацията Андрес Сантамарта Роих (Испания).

Димитър Кисимов пък е номер 87 в световната ранглиста за юноши. При девойките Eлизара Янева е 18-а. В топ 50 са още Росица Денчева (43) и Йоана Константинова (50).

Иван Иванов и Александър Василев са част от националния отбор за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 часа и в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".

В тима са включени още Пьотр Нестеров (22-годишен), Александър Донски (27) и Янаки Милев (21).

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 9384
  • 14
Виктория Томова запази място в топ 100 на световната ранглиста

Виктория Томова запази място в топ 100 на световната ранглиста

  • 8 сеп 2025 | 10:28
  • 1348
  • 1
Карлос Алкарас е новият лидер в световната ранглиста, Григор Димитров е №28

Карлос Алкарас е новият лидер в световната ранглиста, Григор Димитров е №28

  • 8 сеп 2025 | 09:39
  • 3117
  • 0
Портфейлът на Алкарас прелива: Карлос достигна невероятен етап с титлата на US Open

Портфейлът на Алкарас прелива: Карлос достигна невероятен етап с титлата на US Open

  • 8 сеп 2025 | 09:12
  • 3860
  • 0
Синер: Поздравления за Карлос, знам какво коства спечелването на трофея

Синер: Поздравления за Карлос, знам какво коства спечелването на трофея

  • 8 сеп 2025 | 01:34
  • 8140
  • 0
Алкарас: Яник вече е като част от семейството ми

Алкарас: Яник вече е като част от семейството ми

  • 8 сеп 2025 | 01:10
  • 12079
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 7963
  • 7
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 9384
  • 14
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 9669
  • 7
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 26035
  • 69
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 31067
  • 10
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 13989
  • 2