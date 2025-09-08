Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025

Pirot спечели титлата на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025, организиран от Българската федерация по баскетбол. В арена на финалните битки се превърна площадът пред Народния театър „Иван Вазов“, а сърбите триумфираха над българския Titan 3x3 със 17:15 на финала.

12 елитни отбора показаха на какво са способни във финалния етап в София и да разделят наградния фонд от 1500 евро. Георги Кучков впечатли публиката с точен мерник, ставайки най-добър стрелец от тройката.

Турът премина през: София – старт в Борисовата градина Белоградчик, сред скалите Пловдив – на Гребната база, Бургас – в сърцето на града, Варна – на входа на Морската градина Приморско – Централен площад София – квалификационен турнир. Финалът в София беше много повече от спортно събитие – със специална фен зона, музикални изпълнения, брейк битки и партньорски активации, които превърнаха деня в истински празник за феновете.

Турнирът се реализира с подкрепата на Sesame, Domino’s, Sport Depot, Ardes.bg, Pure H2O, Dunkshop и Столична община. SESAME 3x3 Summer Tour 2025 завърши с гръм и трясък – с надежда, че това ще бъде началото на една нова традиция, която всяко лято ще събира най-добрите на открито в сърцето на града.

Снимка: БФБаскетбол