Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Алейна Мехмед загуби дебютния си двубой на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Алейна Мехмед загуби дебютния си двубой на Световното първенство по бокс в Ливърпул

  • 8 сеп 2025 | 16:08
  • 422
  • 0
Алейна Мехмед загуби дебютния си двубой на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Българските национали по бокс започнаха със загуба новата седмица на Световното първенство за мъже и жени в Ливърпул, след като 18-годишната Алейна Мехмед отстъпи на старта на категория до 80 кг при дамите.

Дебютантката в категория до 80 килограма се изправи срещу полякинята Емилия Котерска, която доминира от самото начало на двубоя и спечели с пълно съдийско единодушие. Българката, състезателка на Локомотив (София) имаше и проблеми с екипировката, които я разконцентрираха допълнително.

Мехмед отпадна от надпреварата, а на четвъртфиналите Котерска ще се изправи срещу индийката Поя Рани. Тя е двукратна шампионка на Азия от 2019 и 2021.

Във вечерната сесия Радослав Росенов (60 кг) ще изиграе третата си среща на шампионата. Четирикратният носител на Купа "Странджа" ще боксира срещу Айдер Абдураимов (Украйна), двукратен европейски първенец за младежи. Двубоят трябва да бъде проведен около 21:30 часа. Програмата ще закрие Рами Киуан (75 кг). Европейският шампион ще стартира участието си с представителя на Индия Сумит Сумит. Мачът е предвиден да започне в 22:00 часа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Нови 3 сблъсъка с българско участие днес в Ливърпул

Нови 3 сблъсъка с българско участие днес в Ливърпул

  • 8 сеп 2025 | 09:58
  • 1538
  • 0
Викторио Илиев отпадна от Световното първенство по бокс

Викторио Илиев отпадна от Световното първенство по бокс

  • 8 сеп 2025 | 00:38
  • 1886
  • 0
Копривленски не даде шанс на Краля на бургерите

Копривленски не даде шанс на Краля на бургерите

  • 7 сеп 2025 | 17:34
  • 4099
  • 0
Чолов със силен дебют на Световното по бокс

Чолов със силен дебют на Световното по бокс

  • 7 сеп 2025 | 17:20
  • 2157
  • 0
Хавиер Ибаниес показа класата си в Ливърпул

Хавиер Ибаниес показа класата си в Ливърпул

  • 7 сеп 2025 | 15:20
  • 1746
  • 0
Нова порция вълнения с българските боксьори днес в Ливърпул

Нова порция вълнения с българските боксьори днес в Ливърпул

  • 7 сеп 2025 | 11:26
  • 1946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 7679
  • 7
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 9282
  • 14
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 9636
  • 7
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 26001
  • 69
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 31015
  • 10
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 13969
  • 2