Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

  • 8 сеп 2025 | 16:04
Димитър Калчев и Димитър Механджийски се класираха на 9-о място в крайното класиране на турнира по плажен волейбол от веригата “Фючърс”-а във Варшава (Полша).

Българските волейболисти добавиха още 180 точки за световната ранглиста.

Така най-добрата българска двойка на плажа вече заема 92-ро място в световната ранглиста с актив от 1560 точки.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще участват на турнира от веригата “Фючърс” в Балъкесир (Турция) от 25 до 28 септември.

