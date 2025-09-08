Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

Димитър Калчев и Димитър Механджийски се класираха на 9-о място в крайното класиране на турнира по плажен волейбол от веригата “Фючърс”-а във Варшава (Полша).

Българските волейболисти добавиха още 180 точки за световната ранглиста.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на “Фючърс”-а във Варшава

Така най-добрата българска двойка на плажа вече заема 92-ро място в световната ранглиста с актив от 1560 точки.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще участват на турнира от веригата “Фючърс” в Балъкесир (Турция) от 25 до 28 септември.