  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

  • 8 сеп 2025 | 15:47
  • 98
  • 0

След като спечели златния медал на Световното първенство с Италия и беше обявена за най-добро либеро на турнира, Моника Де Дженаро официално потвърди, че дългото и славно приключение с италианския национален отбор е приключило.

Италия спечели и световната титла
Италия спечели и световната титла

В интервю за Rai веднага след финалната победа срещу Турция, 38-годишната Моника наруши мълчанието:

„Мисля, че това е най-красивото нещо, нали? Самото това, че успях да завърша тук на финал, беше уникално. Да го спечеля и да получа единствения медал, който ми липсваше... Мисля, че не мога да завърша по-добре.“

На директен въпрос дали това наистина е последният ѝ мач за националния отбор, тя отговори твърдо:

„Да! Да!“

В социалните мрежи много фенове и съотборнички вече се бяха сбогували с шампионката, сякаш беше дошло времето за нейното сбогуване.

Сега потвърждението дойде: цикъл, продължил над 15 години, с 364 участия за „адзурите“, 4 олимпийски участия, включително злато в Париж през 2024 г., една победа на Световната купа, 3 титли от Суперлигата на Италия, едно Европейско първенство и едно Световно първенство, приключи. Един от най-великите либеро в историята оставя националния отбор на върха на света.

Моника Де Дженаро спечели и всичките 6 мача, които е играла с националния отбор на Италия срещу своя съпруг Даниеле Сантарали, който в момента е начало на Турция:

ЕвроВолей 2021:

Италия - Хърватия 3:0

VNL 2022:

Италия - Сърбия 3:1

Олимпийски игри в Париж 2024:

Италия - Турция 3:0

Италия - Турция 3:0

VNL 2025:

Италия - Турция 3:2

Мондиал 2025

Италия - Турция 3:2

