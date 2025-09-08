Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

След като спечели златния медал на Световното първенство с Италия и беше обявена за най-добро либеро на турнира, Моника Де Дженаро официално потвърди, че дългото и славно приключение с италианския национален отбор е приключило.
Италия спечели и световната титла
В интервю за Rai веднага след финалната победа срещу Турция, 38-годишната Моника наруши мълчанието:
„Мисля, че това е най-красивото нещо, нали? Самото това, че успях да завърша тук на финал, беше уникално. Да го спечеля и да получа единствения медал, който ми липсваше... Мисля, че не мога да завърша по-добре.“
На директен въпрос дали това наистина е последният ѝ мач за националния отбор, тя отговори твърдо:
„Да! Да!“
В социалните мрежи много фенове и съотборнички вече се бяха сбогували с шампионката, сякаш беше дошло времето за нейното сбогуване.
Сега потвърждението дойде: цикъл, продължил над 15 години, с 364 участия за „адзурите“, 4 олимпийски участия, включително злато в Париж през 2024 г., една победа на Световната купа, 3 титли от Суперлигата на Италия, едно Европейско първенство и едно Световно първенство, приключи. Един от най-великите либеро в историята оставя националния отбор на върха на света.
Моника Де Дженаро спечели и всичките 6 мача, които е играла с националния отбор на Италия срещу своя съпруг Даниеле Сантарали, който в момента е начало на Турция:
ЕвроВолей 2021:
Италия - Хърватия 3:0
VNL 2022:
Италия - Сърбия 3:1
Олимпийски игри в Париж 2024:
Италия - Турция 3:0
Италия - Турция 3:0
VNL 2025:
Италия - Турция 3:2
Мондиал 2025
Италия - Турция 3:2